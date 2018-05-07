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За сутки в области сбили трёх пешеходов, один погиб

07.05.2018 16:28 1 1929
За сутки в области сбили трёх пешеходов, один погиб

В понедельник, 7 мая, УГИБДД по Калужской области опубликовала данные аварийности за выходные. Главными жертвами этих дней стали пешеходы. С их участием произошло две аварии, в которых один человек умер.

Первое ДТП произошло в Обнинске. Там «Фольксваген» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил парня и девушку. Оба после осмотра были отпущены домой.

А для жителя Боровского района 1969 года рождения все закончилось трагично. Он шёл по краю проезжей части, когда его снесла «Шкода Фабия», двигавшаяся в попутном направлении. Мужчина погиб.

Фото ГУ МЧС по Калужской области


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Тэги: происшествие авария дтп
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