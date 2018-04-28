Гагаринский мост встал: «десятка» влетела в отбойник

В субботу, 28 апреля, около 14:25 произошла авария в Калуге на Гагаринском мосту.

Как сообщает ГУ МЧС России по Калужской области, «десятка» влетела в отбойник. Есть пострадавший. Как нам рассказали в калужском ГИБДД, за рулём была женщина. О состоянии пострадавшей пока не сообщается. Данная информация появится в ближайшее время.

Из-за аварии движение на мосту было затруднено. Автомобилисты довольно долгое время томились в пробке.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.