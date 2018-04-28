Гагаринский мост встал: «десятка» влетела в отбойник

В субботу, 28 апреля, около 14:25 произошла авария в Калуге на Гагаринском мосту.
Как сообщает ГУ МЧС России по Калужской области, «десятка» влетела в отбойник. Есть пострадавший. Как нам рассказали в калужском ГИБДД, за рулём была женщина. О состоянии пострадавшей пока не сообщается. Данная информация появится в ближайшее время.
Из-за аварии движение на мосту было затруднено. Автомобилисты довольно долгое время томились в пробке.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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