В аварии фуры и трактора водитель сломал кости черепа

Как мы уже рассказывали, днём 16 апреля на Киевской трассе в Малоярославецком районе столкнулись фура и трактор.

Во вторник в региональном управлении ГИБДД рассказали, что 45-летний водитель большегруза «Вольво» ехал со стороны Калуги и «догнал» трактор «Коматсу». После этого трактор перевернулся, а фура загорелась.

У 30-летнего водителя трактора открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, ушиб головного мозга и перелом 4-го поясничного позвонка.

Фото: УГИБДД по Калужской области.