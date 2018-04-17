В аварии фуры и трактора водитель сломал кости черепа

Как мы уже рассказывали, днём 16 апреля на Киевской трассе в Малоярославецком районе столкнулись фура и трактор.
Во вторник в региональном управлении ГИБДД рассказали, что 45-летний водитель большегруза «Вольво» ехал со стороны Калуги и «догнал» трактор «Коматсу». После этого трактор перевернулся, а фура загорелась.
У 30-летнего водителя трактора открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, ушиб головного мозга и перелом 4-го поясничного позвонка.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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