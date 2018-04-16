Фура перевернула трактор и загорелась

В понедельник, 16 апреля, около 13 часов на 111 км трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошла авария.
- По предварительной информации, водитель большегруза, двигаясь со стороны Калуги, допустил столкновение с впереди идущим трактором, - сообщает УГИБДД по Калужской области.
От удара трактор перевернулся, а фура, снеся 50 метров барьерного ограждения, загорелась.
В результате ДТП пострадал водитель трактора. Его доставили в клиническую больницу №8 города Обнинска. Состояние мужчины уточняется.
Фото: «Калуга жесть».
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