Вода прибывает: в МЧС рассказали об уровне рек

Уровень воды в реках Калужской области продолжает повышаться. Свежие данные в четверг, 12 апреля. опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Калуге на Оке вода поднялась уже до отметки 570 сантиметров (опасный уровень – 1350 сантиметров).

Жиздра в Козельске поднялась до 667 сантиметров (опасный уровень - 892).

Угра в Товарково достигла отметки 680 сантиметров (опасный уровень - 902).

Протва в Спас-Загорье поднялась до 644 сантиметров (опасный уровень - 755).

Как мы уже рассказывали, из-за разлива рек затоплены оказались дороги и участки в Малоярославецком, Дзержинском районах и Обнинске.

По данным МЧС, пик паводка придётся на 13-17 апреля.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.