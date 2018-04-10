В Обнинске затопило 30 дач

Как мы рассказывали, уровень воды в реках приближается к опасным показателям. Во вторник, 10 апреля, в зоне подтопления оказались 30 дачных участков в обнинском СНТ «Электромонтажник».
- Мы прогнозируем подтопление и обнинского СНТ в районе дач «Канчаловские горы», - сообщил на пресс-конференции заместитель начальника ГУ МЧС по Калужской области Виктор ФЕДОРЕНКО. – Это происходит ежегодно, потому что многие дома – самострои – размещены в пойме, людей предупреждали. Они сейчас там не проживают.
Кроме того, ожидается, что от большой земли водой отрежет деревню Староскаковское в Дзержинском районе.
- На сегодняшний день до дороги осталось 50 метров, - говорят в МЧС.
По прогнозам, пик паводка придётся на 13-17 апреля.
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