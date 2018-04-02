Разумовский обещал лично проверить соцобъекты на пожарную безопасность

В понедельник, 2 апреля, на планёрке в горуправе озвучили первые результаты проверок торговых центров Калуги, которые сотрудники МЧС проводили совместно с работниками прокуратуры после трагедии в Кемерово. Нарушения есть практически в каждом ТРЦ.

- По результатам проверок выявлен ряд нарушений, связанных с работоспособностью системы оповещения людей о пожаре, систем дымоудаления, - доложил начальник отряда ФГКУ «1 отряд ФПС по Калужской области» Геннадий ЖИГАРЕВ. – Кроме того, на всех объектах выявлены нарушения противопожарной безопасности, связанные непосредственно с обеспечением безопасности людей.

Претензии проверяющих касаются также отделки материалов в ТРЦ. Зачастую они не отвечают нормативным значениям.

- Не соответствуют планировке зданий либо вообще отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре, - продолжил Геннадий Жигарев. – Допущено уменьшение проектным решением ширины путей эвакуации, а также нагромождение различными материалами. Не всегда это вина руководства. Здесь часто виноваты люди, которые эксплуатируют помещения.

Исполняющий полномочия городского головы Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ попросил предоставить в горуправу перечень замечаний по каждому объекту. После чего дал поручение специалистам Управления экономики и имущественных отношений.

- С каждым торговым центром нужно поработать. Есть нарушение – они должны чётко ответить, когда замечания будут устранены. На основании этого составьте по каждому такому объекту план мероприятий с конкретными сроками устранения выявленных нарушений. Я беру это на свой личный контроль. Будем собирать комиссию по чрезвычайным ситуациям с моим личным участием до тех пор, пока не будут сняты все замечания.

Разумовский также распорядился провести аналогичную работу по всем социальным объектам.

- Пожалуйста, крайне жёстко! Тут уже никаких уступок быть не может. По социальным объектам я сам проеду и посмотрю.

Полную информацию о ситуации в соцблоке исполняющему полномочия пообещали предоставить к 6 апреля.