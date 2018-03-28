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Ещё одна смерть на улице – СК начал проверку

28.03.2018 14:31 10 4129 Елена Французова
Ещё одна смерть на улице – СК начал проверку

В прошлую субботу. 24 марта, на улице Радищева в Калуге в машине умер 44-летний мужчина. Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть», бригада «Скорой» приехала лишь спустя 40 минут после вызова. Следователи начали проверку.

-  Основанием для проведения проверки явилась информация, распространенная рядом СМИ, о том, что смерть мужчины могла наступить в результате несвоевременного приезда бригады скорой помощи, - сообщает в среду, 28 марта, калужское региональное управление Следственного комитета.

Напомним, что эта не первая проверка по жалобам на поздний приезд «Скорой». В начале марта на улице Маршала Жукова умер пенсионер. Тогда министр здравоохранения заявил, что бригада «Скорой» уложилась во временной норматив.   

 


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Тэги: происшествие
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