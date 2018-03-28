Ещё одна смерть на улице – СК начал проверку

В прошлую субботу. 24 марта, на улице Радищева в Калуге в машине умер 44-летний мужчина. Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть», бригада «Скорой» приехала лишь спустя 40 минут после вызова. Следователи начали проверку.

- Основанием для проведения проверки явилась информация, распространенная рядом СМИ, о том, что смерть мужчины могла наступить в результате несвоевременного приезда бригады скорой помощи, - сообщает в среду, 28 марта, калужское региональное управление Следственного комитета.

Напомним, что эта не первая проверка по жалобам на поздний приезд «Скорой». В начале марта на улице Маршала Жукова умер пенсионер. Тогда министр здравоохранения заявил, что бригада «Скорой» уложилась во временной норматив.