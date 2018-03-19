Смерть мужчины на улице в Калуге: «Скорая» уложилась в норматив

Как мы рассказывали, в Калуге следователи начали проверку по факту смерти пожилого мужчины на улице Жукова. Как сообщают очевидцы в соцсетях, человек упал на тротуаре, прохожие вызвали «Скорую», однако она приехала лишь спустя 40 минут.

Эту тему обсудили в понедельник, 19 марта, на заседании областного правительства.

- Эта система или просто из рук вон выходящий случай? – поинтересовался глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.

- Время следования бригады, после получения вызова, 17 минут 8 секунд, - рассказал министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ. - Мы прослушали запись разговора, выясняли обстоятельства - мужчине стало плохо. В принципе, они приехали через 26 минут, время [по стандарту] – до 27 минут. Острая сердечная коронарная недостаточность, к сожалению, бывает. Вызов сразу же был передан освободившейся бригаде. В принципе, стандарт доезда – до 20 минут. Если брать время следования бригады, они улучшили его – 17 минут. В общем, у нас отмечается недоезд бригад по области, есть объективные причины, мы с этим работаем.

- Разберитесь с этим случаем, - попросил Артамонов.