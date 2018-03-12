В Калуге мужчина умер на улице

В Калуге следователи начали проверку по факту смерти пожилого мужчины на улице Жукова. Как сообщают очевидцы в соцсетях, человек упал на тротуаре, прохожие вызвали «Скорую», однако она приехала лишь спустя 40 минут. В итоге калужане в интернете огульно обвинили медработников в смерти человека.

- Следователи установят все обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям работников медицинской службы, - сообщает в понедельник, 12 марта, калужское региональное управление Следственного комитета.