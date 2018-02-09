Водителя троллейбуса сбили в Калуге

Около 15 часов в четверг, 8 февраля, на улице Московской в Калуге под колёса легкового автомобиля ИЖ попала 29-летняя женщина - водитель троллейбуса.

По предварительным данным ГИБДД, пострадавшая вышла на проезжую часть, чтобы поправить штанги токоприемников.

За рулём легковушки находился 32-летний мужчина.

С места происшествия женщину отвезли в больницу. После осмотра и оказания помощи врачи отпустили её домой.

Фото: УГИБДД по Калужской области.