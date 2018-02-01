7-летний мальчик попал под колёса «Сузуки»

Днём в среду, 31 января, в районе дома №15 на улице Дорожной в Калуге под колёса «Сузуки Гранд Витара» попал 7-летний мальчик.
По предварительным данным ГИБДД, ребёнок перебегал дорогу по пешеходном переходу, а водитель ехал в сторону улицы Майской.
У мальчика ушиб мягких тканей головы.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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