7-летний мальчик попал под колёса «Сузуки»

Днём в среду, 31 января, в районе дома №15 на улице Дорожной в Калуге под колёса «Сузуки Гранд Витара» попал 7-летний мальчик.

По предварительным данным ГИБДД, ребёнок перебегал дорогу по пешеходном переходу, а водитель ехал в сторону улицы Майской.

У мальчика ушиб мягких тканей головы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.