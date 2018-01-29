Владельцы собак подрались, разнимая животных

В одном из дворов Калуги произошёл конфликт между двумя собаководами и их животными. На 50-летнего мужчину завели уголовное дело.

По версии следствия, двое мужчин выгуливали своих собак, и животные сцепились между собой.

- В попытке разнять животных между владельцами возникли неприязненные отношения, которые очень быстро переросли в словесный конфликт, а затем и драку, - рассказали в понедельник, 29 января, в УМВД по Калужской области. - Подозреваемый нанес не менее трех ударов ножом своему оппоненту, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Пострадавший попал в больницу.

Предполагаемому виновнику грозит до 10 лет колонии.