Владельцы собак подрались, разнимая животных

В одном из дворов Калуги произошёл конфликт между двумя собаководами и их животными. На 50-летнего мужчину завели уголовное дело.
По версии следствия, двое мужчин выгуливали своих собак, и животные сцепились между собой.
- В попытке разнять животных между владельцами возникли неприязненные отношения, которые очень быстро переросли в словесный конфликт, а затем и драку, - рассказали в понедельник, 29 января, в УМВД по Калужской области. - Подозреваемый нанес не менее трех ударов ножом своему оппоненту, причинив ему тяжкий вред здоровью.
Пострадавший попал в больницу.
Предполагаемому виновнику грозит до 10 лет колонии.
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