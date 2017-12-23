3-летняя девочка погибла во время пожара

Вечером в пятницу, 22 декабря, в поселке Мятлево Износковского района сгорел частный дом.
По предварительным данным, в доме проживали 48-летняя женщина, её 3-летняя внучка и 40-летний сожитель.
- На момент возгорания в доме находились мужчина и ребенок, которые погибли, - рассказали нам в субботу в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Женщина подошла к своему дому уже позже в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неисправности электрического прибора. Проверка сейчас продолжается.
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