3-летняя девочка погибла во время пожара

Вечером в пятницу, 22 декабря, в поселке Мятлево Износковского района сгорел частный дом.

По предварительным данным, в доме проживали 48-летняя женщина, её 3-летняя внучка и 40-летний сожитель.

- На момент возгорания в доме находились мужчина и ребенок, которые погибли, - рассказали нам в субботу в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Женщина подошла к своему дому уже позже в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неисправности электрического прибора. Проверка сейчас продолжается.