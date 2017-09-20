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Калуга эвакуированная: зарисовки с улиц опустевшего города

20.09.2017 16:54 3 4500 Владимир Ивкин
Калуга эвакуированная: зарисовки с улиц опустевшего города

В среду, 20 сентября, до Калуги докатилась волна телефонного терроризма. Напомним: начиная с 10 сентября в разных городах страны – от Москвы до Ростова-на-Дону - в спецслужбы поступают звонки от неизвестных, которые сообщают о заложенных бомбах в разных учреждениях.

Та же участь утром среды постигла и Калугу. Предварительный список «заминированных» объектов мы давали ранее и ознакомиться с ним можно здесь: Массовая эвакуация: в Калуге оцепили Белый дом, торговые центры и школы.

По информации нашего источника, в Калуге заминировали 20 объектов.

Наши корреспонденты прогулялись по городу и посмотрели, что творится в местах, где по сообщениям телефонных террористов заложены бомбы.


Среди заминированных объектов оказалась администрация области.


Горуправу тоже оцепили.


Эвакуировали и школы, среди которых гимназия №24. Школьники были, пожалуй, единственными, кто посылал телефонным террористам положительные флюиды, радуясь отмене занятий.


Одним из первых заминировали ТЦ XXI век


Ещё одним центром на улице Кирова, из которого вывели людей, стал «Рио».


Среди жертв телефонных террористов оказались также работники и посетители торгового центра на улице Плеханова.


На время эвакуации и проверки зданий Кирова опустела – транспорт с неё исчез, так как улицу полностью закрыли для движения. Машины пересекали главную артерию города только на её перекрёстках с Ленина, Московской и на кольце площади Победы.


Автомобилей на улицах практически не было. По ним проезжали только те, кто припарковался в центре до перекрытия улиц.


Даже улица Театральная на время стала пешеходной целиком.


ТЦ «Семейный» тоже эвакуировали, поэтому закрыли для движения и улицу Суворова.


Тишина в центре города стояла невообразимая. Только изредка её нарушал вой сирен «скорых», пожарных и полиции.


На площади Театральной дежурила карета «Скорой помощи», хотя сообщений о минировании драмтеатра не поступало.


Однако стоит покинуть зону эвакуации и из тихого пешеходного рая попадаешь в тарахтящий автомобильный ад. Герцена, Огарёва, Московская и прочие улицы центра приняли на себя основную нагрузку, которая обычно ложилась на Кирова и Суворова.


Но гораздо хуже, чем на перечисленных дорогах, дело обстояло на площади Старый Торг и улицах, которые завязаны на этот важный транспортный узел.


Особо тяжко пришлось автомобилистам на улице Баженова. Простоять без движения в пробке узкого голышка Ассамблеи Присутственных мест можно было минут 10.


На подъезде к Каменному мосту автолюбителям становилось чуть полегче, даже несмотря на то, что в поток на Баженова вливался поток с Марата.


Трудности здесь возникали ещё и потому, что именно через Каменный мост в объезд шёл общественный транспорт, едущий на Правобережье.


На площади Победы, несмотря ни на какие эвакуации, продолжал нести службу пост №1.

На данный момент спецслужбы завершили проверку всех зданий, сообщение о бомбе в которых поступили утром. Все ограничения сняты, транспортные потоки пошли по привычным маршрутам, и город вздохнул свободно. А сотрудники ФСБ продолжают поиски злоумышленников и определяют места, откуда были сделаны звонки.

Напомним: по сообщениям федеральных СМИ, проанализировав 18 звонков в «Скорую помощь» Москвы, ФСБ вычислило, что телефонные террористы, «заминировавшие» столичные школы, звонили из Брюсселя.


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Тэги: эвакуация происшествие фоторепортаж

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