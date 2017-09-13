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Адвоката наказали за халтуру

13.09.2017 11:21 11 905
Адвоката наказали за халтуру

В среду, 13 сентября, прокуратура Калужской области рассказала о наказании, которое понёс один из адвокатов, представлявших интересы осуждённого.

Проверка, проведённая прокуратурой по жалобе заключённого, установила, что юрист схалтурил, выполняя свои обязанности. Его подзащитный злостно уклонялся от исполнения наказания – прогуливал исправительные работы. Потому суд созвал заседание, на котором решался вопрос о замене наказания на реальное лишение свободы. 

- Адвокат, осуществлявший защиту осужденного по назначению суда, ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности, - поясняют в прокуратуре. - При рассмотрении представления уголовно-исполнительной инспекции в судебном заседании в отсутствие осужденного он не привел каких-либо доводов в его защиту, не возражал против ухудшения его положения заменой вида наказания с исправительных работ на лишение свободы.

В итоге Адвокатская палата Москвы наложила на юриста дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.


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