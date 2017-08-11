Пропавшего мужчину нашли мёртвым

В пятницу, 11 августа, около 11:00 на берегу Протвы в Боровском районе найдено тело 75-летнего Владимира Ромашина. Несколько дней назад мужчина ушёл из дома и не вернулся.
Как мы писали, несколько дней его искали волонтёры и полицейские.
Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области, сейчас выясняются обстоятельства смерти мужчины.
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