Пропавшего мужчину собираются искать в лесу

Как мы уже рассказывали, во вторник, 8 августа, в Боровском районе пропал 75-летний Владимир Ромашин. В четверг поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил о готовящихся поисках в лесу, сейчас идёт формирование отрядов.
Приметы:
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Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 02 или 8 800 700 54 52.
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