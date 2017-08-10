Пропал 75-летний мужчина

Около 14:00 во вторник, 8 августа, в деревне Вашутино Боровского района ушел из дома в неизвестном направлении 75-летний Владимир РОМАШИН. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 02 или 8 800 700 54 52.
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