Пропал 75-летний мужчина

Около 14:00 во вторник, 8 августа, в деревне Вашутино Боровского района ушел из дома в неизвестном направлении 75-летний Владимир РОМАШИН. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

На ногах очень сильный варикоз,

Рост: 180 см,

Телосложение: полное,

Цвет глаз: серо-голубые,

Волосы: седые, имеются залысины.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 02 или 8 800 700 54 52.