Женщину, выбросившую младенца в мусорный контейнер, ищут с собакой

Как мы уже рассказывали, во вторник, 8 августа, на улице Комарова в Обнинске на дне мусорного контейнера прохожие обнаружили новорожденного ребёнка.
С утра коммунальщики мусор успели вывезти. Контейнер был практически пуст. Тихие «позывные» малыша случайно услышала проходившая мимо женщина.
- Два пакета там было, - рассказала она нам. - Первый пакет был пустой. А второй пакет стала открывать – а там ребёнок, как птенец пищит. Я вызвала «Скорую».
Мальчик был завёрнут в халат и полиэтиленовый пакет. Врачи скорой помощи отвезли его в обнинский роддом.
- Ребёнок доношенный, несмотря на вес в 2580 гр, - пояснил заведующий родильным домом ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России Обнинска Виктор САМАРДАК. - Был несколько переохлаждён. Взяты все анализы. Сейчас проходит обследование.
Ребёнка наблюдают врачи, его состояние оценивается как стабильное. Ему назначили искусственное вскармливание. Как считает Виктор Самардак, женщина родила мальчика на дому. О причинах, почему она таким варварским способом решила избавиться от своего сына, можно только догадываться.
- Это может быть проявление послеродовой депрессии у женщины, или, не дай бог, более острого состояния – послеродового психоза, - отметил врач.
Сотрудники полиции и следователи сразу начали розыск женщины, выбросившей своего ребёнка в мусорный бак. К работе привлечён кинолог со специально обученной собакой. Через день два найденного мальчика переведут из роддома в детское отделение больницы.
Калужское региональное управление Следственного комитета, напомним, возбудило уголовное дело.
Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
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