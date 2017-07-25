Спасаясь от разъяренных кабанов, мужчина залез на дерево

На прошлой неделе к полицейским в Тарусском районе обратилась женщина с просьбой помочь её супругу выйти из леса.

- Москвич ехал в деревню Подборки, - рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Калужской области. - Поскольку до самой деревни общественный транспорт не ходит, мужчина доехал до Тарусы, а дальше пошёл пешком. Идти ему пришлось через лес. И там он повстречал стадо кабанов с кабанчиками.

Животные, при виде человека, стали вести себя агрессивно. Испугавшись, мужчина забрался на дерево, а затем позвонил жене.

Полицейские вскоре нашли столичного гостя и помогли ему выйти из леса.