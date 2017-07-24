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Краеведы: «В Калуге проходит акция сожжения старинных домов»

24.07.2017 15:10 7 1169 Елена Французова
Краеведы: «В Калуге проходит акция сожжения старинных домов»

Как мы рассказывали, в воскресенье, 23 июля, в Калуге на улице Кутузова, 19 сгорел памятник архитектуры.

- Дом расселённый, неэксплуатируемый, - сообщили в понедельник, 24 июля, в группе информации ГУ МЧС России по Калужской области. - Внутри дома произошло возгорание мусора. Ущерба и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

А вот краеведы считают, что городу причинён непоправимый ущерб.

- Нам удалось добиться консервации здания, - рассказала нам краевед Людмила ПАУТОВА. - Но за домом никто не смотрел. Мы за каждым домом не набегаемся. Вот сейчас Королёва, 37 объявили памятником. Но он весь раскурочен, выдрано всё, что только можно. И никому дела нет. И никто не видит: ни горуправа, ни управление по охране памятников. Палец о палец никто не ударит. Сколько мы за него [дом на Кутузова, 19] бились! Ни стыда ни совести у людей нет. Получают зарплату и ничего не делают. Преступная халатность привела к потере памятника. Я думаю, надо в прокуратуру подавать на горуправу и управление по охране памятников. Хотя что толку-то? Дома уже нет. Прекрасный памятник, прекрасный дом был. Я так понимаю, в Калуге проходит акция сожжения старинных домов. Как говорится, нет дома – нет проблемы. Ничего делать не надо, заниматься старинными зданиями не надо. Всё это очень печально.

Напомним, что всего неделю назад на улице Плеханова сгорел двухэтажный деревянный дом. От огня частично пострадало и соседнее здание. И хотя эти дома памятниками не были, такие здания в городе можно по пальцам сосчитать.

Краеведы с содроганием думают, какому особняку поджигатели вынесут следующий приговор.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: происшествие пожар людмила паутова

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