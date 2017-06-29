Глас народа
Пятница, 30 июня
66.32 / 68.87
$ 58.23 / 60.63
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Пассажиры толкали автобус Козельск - Москва на Киевской трассе

29.06.2017 19:01 4 1791

Около 15:30 в четверг, 29 июня, на Киевской трассе в Малоярославецком районе сломался рейсовый автобус Козельск - Москва. Водитель остановился в районе пункта оплаты проезда, и больше машина не завелась.

Около десяти пассажиров попытались растолкать автобус, но оживить транспортное средство так и не получилось.

По словам людей, ехавших в Москву, в этот автобус они сели в Калуге, так как предыдущий, следовавший от Козельска, также сломался. Некоторые опаздывали в аэропорт.

Отдельные пассажиры начали ловить попутки, но большинство ждали новый автобус, который вызвал водитель. Уже третий за короткую поездку.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие транспорт видео

Еще новости из рубрики «Происшествия»

7-летний велосипедист попал под колёса «Жигулей» 29.06.2017 15:24

На берегу реки пропал 27-летний мужчина 29.06.2017 15:02

В Калуге «Газель» сбила женщину 29.06.2017 12:30

В Калуге не могут поймать змею на улице Чичерина 29.06.2017 09:22

Дети заблудились в лесу, когда пошли искать отца 28.06.2017 16:57

27.06.2017 19:05 2741 14
27.06.2017 12:46 1430 3
26.06.2017 23:41 1164 12
Все народные новости →

Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
Калужская область
чт 13 июля, 15:30
Фестиваль "Бессонница-2017"
Калужская область
пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

пт 30 июня, 10:30
Мероприятия для детей "Оранжевое лето"
Городской Досуговый центр

Концерты

сб 01 июля, 19:00
Концерт Сюзанны Бериван
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
сб 08 июля, 19:00
Шоу-концерт "Рок-н-ролл на пляже"
Калуга
вс 20 августа, 19:00
Концерт проекта ALEKSEEV. Шоу-программа "Пьяное солнце"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Холодное танго
Тачки 3
Трансформеры: Последний рыцарь
Гадкий я 3
Новости компаний

Новые возможности в компании «Армтек»

Атрибуты успеха для форекс-трейдера

Праздник талантов «Эликора»

«Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы

Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57

Нитуш's блог - Питер, первый раз в жизни увидеть, побывать - и влюбиться!!!!!!

Нитуш 26 июн 2017 22:24

Человеческое - Летняя память

drughunter 23 июн 2017 21:16