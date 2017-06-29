Пассажиры толкали автобус Козельск - Москва на Киевской трассе

29.06.2017 19:01 1791

Около 15:30 в четверг, 29 июня, на Киевской трассе в Малоярославецком районе сломался рейсовый автобус Козельск - Москва. Водитель остановился в районе пункта оплаты проезда, и больше машина не завелась.

Около десяти пассажиров попытались растолкать автобус, но оживить транспортное средство так и не получилось.

По словам людей, ехавших в Москву, в этот автобус они сели в Калуге, так как предыдущий, следовавший от Козельска, также сломался. Некоторые опаздывали в аэропорт.

Отдельные пассажиры начали ловить попутки, но большинство ждали новый автобус, который вызвал водитель. Уже третий за короткую поездку.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.