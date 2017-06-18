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В центре Калуги «Форд» разорвало от удара о дерево

18.06.2017 15:47 2 1360 Дмитрий Ивьев
В центре Калуги «Форд» разорвало от удара о дерево

Около 5 утра в субботу, 17 июня, на улице Баженова в Калуге у входа в Центральный парк культуры и отдыха «Форд Фокус» врезался в дерево. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

От удара машину практически разорвало на части. Водитель погиб на месте.

Как сообщают очевидцы в группе «Калуга Жесть» в социальной сети «ВКонтакте», автомобиль в момент аварии мог двигаться на скорости значительно превышающей разрешенную. Пока нет официальных данных, трезв ли был погибший.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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