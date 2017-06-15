Пять детей выпали из окон за месяц

В четверг, 15 июня, в УМВД по Калужской области прошла пресс-конференция, посвящённая безопасности детей летом.

Как рассказала начальник отделения ПДН регионального управления МВД Людмила СИМКИНА, за последний месяц из окон в Калуге и Обнинске выпали 5 детей в возрасте от 2 до 16 лет.

Один ребёнок получил перелом ключицы, второй - внутричерепную мозговую травму, третий – до сих пор в реанимации. Один малыш отделался ссадинами. А 16-летний юноша погиб.

- Это дети [от 2 до 4 лет], у которых ещё нет чувства опасности, - отметила Людмила Симкина. - Все четверо детей воспитываются в благополучных семьях, семьи полные. С четвёртого этажа ребёнок летел и застрял в кустах. Но есть дворы, в которых нет кустов и клумб, только асфальт. Хочется обратиться к родителям, необходимо соблюдать элементарную технику безопасности. Пластиковые окна можно закрывать на блокирующие устройства, применять уровень проветривания. Один случай был такой: первый этаж, мама поставила своего двухлетнего ребёнка на подоконник. Окно настежь. Она его держит и показывает, что пролетают мимо птички, проезжают машинки, проходят люди. А потом двухлетний ребёнок захотел самостоятельно выглянуть. Мама попыталась его схватить, но не удержала. Если бы это был 4 или 9 этаж, ребёнок точно бы не выжил. А так отделался только царапиной.

Полицейские напоминают родителям, что дети выпадают из окон и вместе с москитными сетками. Поэтому даже на минуту нельзя оставлять ребёнка одного в комнате у открытого окна.

Рассказала Людмила Симкина и подробности трагедии на Правом берегу, когда погиб 16-летний юноша:

- Он был в гостях, его попросили закрыть окно. И он захотел показать свои умения в паркуре: вылез на карниз 9-го этажа, схватился за глухую створку: «Посмотри, как я умею делать зацеп». Сорвался вниз. Ребёнка не вернуть.