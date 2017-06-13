В Калуге 4-летний мальчик выпал из окна

В субботу, 10 июня, вечером из окна второго этажа одного из домов на улице Салтыкова-Щедрина выпал 4-летний мальчик.
- Все члены семьи были дома. Мать отошла в ванную комнату, отец пошел на кухню поставить чайник, - рассказали нам 13 июня в пресс-службе УМВД по Калужской области. - В этот момент ребёнок забрался на подоконник, самостоятельно открыл окно, на окне была москитная сетка. Ребенок облокотился на нее и выпал из окна.
В настоящее время малыш находится в реанимационном отделении детской областной больницы.
В полиции подчёркивают, что семья по месту жительства характеризуется положительно. По данному факту проводится проверка.
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