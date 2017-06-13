В Калуге 16-летний подросток погиб, показывая трюки девушке

В пятницу, 9 июня, в Калуге на Правом берегу разбился насмерть 16-летний подросток. Предварительная версия произошедшего – несчастный случай.

- Поздно вечером в квартире находилась компания молодых людей, - сообщает 13 июня калужское региональное управление Следственного комитета. - По предварительным данным, 16-летний молодой человек решил показать девушке, как он переместится с балкона квартиры на соседний балкон. При выполнении задуманного парень упал с высоты 9 этажа и погиб.

Следователи проводят проверку, выясняются обстоятельства гибели подростка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.