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В Калуге пьяная автомобилистка после ДТП кидалась под машины

08.06.2017 12:27 8 2704 Елена Французова
В Калуге пьяная автомобилистка после ДТП кидалась под машины

Сотрудники ГИБДД отмечают увеличение числа женщин, управляющих автомобилями в состоянии опьянения. Только за неделю в Калуге попались 4 дамы, сообщает в четверг, 8 июня, городской отдел ГИБДД.

Так, в 4 утра на улице Георгия Амелина была остановлена 23-летняя женщина на Mitsubishi. Показание алкотестера составило 0,304 мг/л.

Вторую женщину в 4 утра остановили на улице Гурьянова. 27-летняя калужанка рассказала, что в 3 утра, выпив банку пива, решили поставить свой Ford на стоянку. Показание алкотестера составило 0,263 мг/л.

- Ещё одна водительница совершила ДТП на Фомушина, - сообщает дорожная полиция. - Прибыв на место, наряд инспекторов ДПС обнаружил у 44-летней женщины запах алкоголя, а её поведение не соответствовало обстановке. В присутствии понятых женщине было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Она категорически отказалась.

После этого пьяная калужанка стала бросаться под колеса проезжающих мимо машин.

- Во избежание тяжелых последствий она была доставлена в отделение полиции, куда была вызвана бригада скорой помощи, - добавляют в ГИБДД.

Четвертую женщину на «семёрке» остановили на Грабцевском шоссе. Показание алкотестера составило 0,843 мг/л.

- При проверке по базам данных стало известно, что 36-летняя женщина лишена права управлять транспортными средствами на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде в августе 2016 года, - добавляют в ГИБДД.

За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщайте в дежурную часть по телефонам:  547-888; 547-535 или 02.


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Тэги: происшествие

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