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Ребёнка на велосипеде сбили в Калуге

07.06.2017 09:49 36 1659 Дмитрий Ивьев
Ребёнка на велосипеде сбили в Калуге

Вечером во вторник, 6 июня, на улице Платова в Калуге сбили 14-летнего велосипедиста.

По предварительным данным ГИБДД, 22-летний водитель «Фольксваген Гольф» наехал на попутного велосипедиста. Точные причины сейчас устанавливаются.

У пострадавшего школьника сотрясение мозга.


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Тэги: дтп происшествие

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