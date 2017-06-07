Ребёнка на велосипеде сбили в Калуге

Вечером во вторник, 6 июня, на улице Платова в Калуге сбили 14-летнего велосипедиста.

По предварительным данным ГИБДД, 22-летний водитель «Фольксваген Гольф» наехал на попутного велосипедиста. Точные причины сейчас устанавливаются.

У пострадавшего школьника сотрясение мозга.