Ребёнка на велосипеде сбили в Калуге

Вечером во вторник, 6 июня, на улице Платова в Калуге сбили 14-летнего велосипедиста.
По предварительным данным ГИБДД, 22-летний водитель «Фольксваген Гольф» наехал на попутного велосипедиста. Точные причины сейчас устанавливаются.
У пострадавшего школьника сотрясение мозга.
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