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Игрушечная кобра устроила массовый переполох

01.06.2017 15:08 12 2480 Дмитрий Ивьев

Днём в среду, 31 мая, в Малоярославце прохожие увидели змею, похожую на кобру. Местные жители сразу же позвонили в МЧС, а спасатели обратились за помощью в центр реабилитации диких животных «Феникс». Об этом рассказала его директор Вероника МАТЮШИНА.

На место из Калуги выехал ловец змей. Но, по словам Матюшиной, кобра оказалась игрушечной. Кто и с какой целью оставил её на улице, пока не сообщается.

Фото: Вероника Матюшна.


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Тэги: происшествие

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