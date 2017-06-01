Игрушечная кобра устроила массовый переполох

Днём в среду, 31 мая, в Малоярославце прохожие увидели змею, похожую на кобру. Местные жители сразу же позвонили в МЧС, а спасатели обратились за помощью в центр реабилитации диких животных «Феникс». Об этом рассказала его директор Вероника МАТЮШИНА.
На место из Калуги выехал ловец змей. Но, по словам Матюшиной, кобра оказалась игрушечной. Кто и с какой целью оставил её на улице, пока не сообщается.
Фото: Вероника Матюшна.
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