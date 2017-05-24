Троллейбус, «Мазда» и «Форд» столкнулись на площади Победы

Утром в среду, 24 мая, на площади Победы в Калуге произошла авария с участием троллейбуса и двух легковых автомобилей – «Мазды» и «Форда».
По сообщениям очевидцев, сначала «Мазда» зацепила троллейбус, а затем в легковушку въехал «Форд».
- Движение остановилось минут на 10, - написала в нашей группе в «ВКонтакте» Надежда Варульникова. - Многие начали выходить из маршруток, автобусов.
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