Перед Днём Победы в Калуге появилась мемориальная доска с именами погибших сотрудников ФСБ

05.05.2017 15:55 511

В пятницу, 5 мая, на здании Управления ФСБ по Калужской области на перекрёстке улиц Суворова и Ленина появилась мемориальная доска с именами сотрудников службы, погибших при исполнении своих обязанностей.

Провёл торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, начальник калужского управления Александр КАШИРСКИЙ.

- Отдавая дань памяти павшим, сотрудники регионального УФСБ свято чтут пример подлинного подвига и героизма, проявленные защитниками Родины в годы Великой Отечественной войны, - подчёркивают в пресс-службе калужского УФСБ. - Посредством постоянного поддержания связи поколений офицеры отечественных спецслужб способствуют тем самым сохранению памяти о значимых и славных событиях отечественной истории, так как именно знание подвигов своих предков скрепляет население России в единый многонациональный народ.