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Пропал 31-летний калужанин

28.04.2017 09:22 4 1625 Елена Французова

В среду, 26 апреля, около 13:30-14:00 ушёл из дома и не вернулся 31-летний Вадим Толмачёв. Мужчина живёт на улице Суворова в Калуге.

Приметы:

  • Рост около 2 метров,
  • Худощавое телосложение,
  • Карие глаза,
  • Бритый наголо,
  • Носит длинные «запорожские» усы.

Был одет в черную кожаную косуху, черные джинсы, черные полуботинки, черную водолазку, темно – серую бандану.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52, 02 или 102.


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Тэги: происшествие

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