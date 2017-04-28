Пропал 31-летний калужанин

В среду, 26 апреля, около 13:30-14:00 ушёл из дома и не вернулся 31-летний Вадим Толмачёв. Мужчина живёт на улице Суворова в Калуге.

Приметы:

Рост около 2 метров,

Худощавое телосложение,

Карие глаза,

Бритый наголо,

Носит длинные «запорожские» усы.

Был одет в черную кожаную косуху, черные джинсы, черные полуботинки, черную водолазку, темно – серую бандану.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52, 02 или 102.