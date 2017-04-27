Смертельная авария на М3: «Тойота» 10 метров проехала на крыше

В четверг, 27 апреля, около 8 утра на трассе М3 «Украина» в Калужской области столкнулись три автомобиля. Авария произошла под Малоярославцем в районе поворота на Головтеево.
По предварительным данным ГИБДД, водитель Toyota Land Cruiser выехал на регулируемый перекрёсток и столкнулся с ВАЗ 2107. После столкновения «Тойота» врезалась в разделительное ограждение, перевернулась и проехала на крыше порядка 10 метров. Затем она столкнулась с фурой.
В результате аварии водитель «Жигулей» скончался на месте, водителя и пассажира «Тойоты» доставили в районную больницу. О тяжести их травм пока не сообщается.
Из-за столкновения был серьезно затруднен проезд по трассе.
Фото: Александр НЕФЁДОВ.
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