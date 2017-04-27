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Смертельная авария на М3: «Тойота» 10 метров проехала на крыше

27.04.2017 12:26 21 4259 Алёна Павлова
Смертельная авария на М3: «Тойота» 10 метров проехала на крыше

В четверг, 27 апреля, около 8 утра на трассе М3 «Украина» в Калужской области столкнулись три автомобиля. Авария произошла под Малоярославцем в районе поворота на Головтеево.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Toyota Land Cruiser выехал на регулируемый перекрёсток и столкнулся с ВАЗ 2107. После столкновения «Тойота» врезалась в разделительное ограждение, перевернулась и проехала на крыше порядка 10 метров. Затем она столкнулась с фурой.

В результате аварии водитель «Жигулей» скончался на месте, водителя и пассажира «Тойоты» доставили в районную больницу. О тяжести их травм пока не сообщается.

Как сообщают местные жители в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», в этом месте произошло уже несколько аварий. По их словам, светофор установили на время строительства объездной дороги из Головтеево на Киевскую трассу.

Из-за столкновения был серьезно затруднен проезд по трассе.

Фото: Александр НЕФЁДОВ.


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Тэги: дтп происшествие

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