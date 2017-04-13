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Женщину с ребёнком сбили на улице Луначарского

13.04.2017 16:15 6 3520 Дмитрий Ивьев
Женщину с ребёнком сбили на улице Луначарского

Около 15:50 в четверг, 13 апреля, на перекрёстке улиц Тульской и Луначарского в Калуге под колёса «Мерседеса» попали женщина с ребёнком.

Как рассказали нам очевидцы, автомобиль двигался по улице Тульской и поворачивал налево на Луначарского. Пешеходы в этот момент пересекали проезжую часть на зелёный сигнал светофора.

На месте сейчас работают инспекторы ГИБДД. Информация о состоянии пострадавших уточняется.


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Тэги: происшествие дтп

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