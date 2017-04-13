Женщину с ребёнком сбили на улице Луначарского

Около 15:50 в четверг, 13 апреля, на перекрёстке улиц Тульской и Луначарского в Калуге под колёса «Мерседеса» попали женщина с ребёнком.
Как рассказали нам очевидцы, автомобиль двигался по улице Тульской и поворачивал налево на Луначарского. Пешеходы в этот момент пересекали проезжую часть на зелёный сигнал светофора.
На месте сейчас работают инспекторы ГИБДД. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
|
Калужский бизнес-центр эвакуировали из-за машины с ёлкой 13.04.2017 15:45
Водитель и велосипедист устроили разборки на дороге 13.04.2017 13:04
«Рено» и «Форд» столкнулись на улице Ленина 13.04.2017 09:34
Опасный снаряд нашли во Льва Толстого 13.04.2017 09:31
Сильный ветер потушил Вечный огонь в Людиново 12.04.2017 11:50
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: