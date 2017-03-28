В Калуге таксист сбил бабушку

Во вторник, 28 марта, около 10:40 в Калуге в районе дома № 60 на улице Ленина сбили 71-летнюю женщину.

- По предварительной информации, водитель на «Ладе Калине» сбил пешехода, - сообщили нам в ОГИБДД по Калуге. - Женщина переходила дорогу в неустановленном месте – в 40 метрах от пешеходного перехода.

Пострадавшую доставили в нейрохирургическое отделение с многочисленными ушибами и переломом свода основания черепа.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.