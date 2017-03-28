В Калуге таксист сбил бабушку

Во вторник, 28 марта, около 10:40 в Калуге в районе дома № 60 на улице Ленина сбили 71-летнюю женщину.
- По предварительной информации, водитель на «Ладе Калине» сбил пешехода, - сообщили нам в ОГИБДД по Калуге. - Женщина переходила дорогу в неустановленном месте – в 40 метрах от пешеходного перехода.
Пострадавшую доставили в нейрохирургическое отделение с многочисленными ушибами и переломом свода основания черепа.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
|
В Калуге сбили 13-летнюю девочку 28.03.2017 10:18
25-летнего мужчину сбили на улице Московской 27.03.2017 12:36
«Фольксваген» сбил 33-летнюю женщину у входа в магазин 24.03.2017 10:04
«Газель» сбила женщину на «зебре» 24.03.2017 09:00
ГИБДД ищет свидетелей аварии, в которой погиб 15-летний парень 23.03.2017 08:40
Россельхозбанк предлагает клиентам индивидуальные курсы обмена валют
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: