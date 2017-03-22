Женщина выиграла суд и осталась без окон

В понедельник, 20 марта, жительница Обнинска осталась без окон. Стеклопакеты демонтировали по решению суда. Теперь в квартиру женщины летит и уличная пыль, и капли дождя.

Как оказалось, жительница наукограда выиграла суд у компании, которая установила ей окна и двери. Ещё 26 сентября решение суда вступило в законную силу.

Индивидуальный предприниматель был обязан вернуть своей клиентке деньги, а также выплатить моральную компенсацию, штраф, расходы по оплате услуг представителя и судебные расходы – в общей сложности 278 тысяч 628 рублей, сообщает пресс-служба судебных приставов.

Деньги удалось взыскать только 28 февраля. После этого женщина была обязана в 10-дневный срок вернуть предпринимателю оконные и дверные блоки. Однако она этого не сделала.

10 марта её уведомили, что стеклопакеты демонтирует и вывезет за свой счёт предприниматель.

- Каких-либо ходатайств, заявлений или возражений, в том числе об отсрочке или не возможности исполнения, от женщины не поступало, - добавляют в пресс-службе Управления судебных приставов по Калужской области.

В итоге стеклопакеты вывезли. А женщина негодует, что без окон ей придётся жить почти месяц, ведь новые вставят только в середине апреля.

Фото: obninsk.name.