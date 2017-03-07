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После падения глыба льда на ребёнка возбудили уголовное дело

07.03.2017 12:27 0 20 Дмитрий Ивьев
После падения глыба льда на ребёнка возбудили уголовное дело

Калужское региональное управление Следственного комитета во вторник, 7 марта, сообщило о возбуждении уголовного дела после падения глыба льда на 11-летнего мальчика.

Инцидент, напомним, произошёл на перекрёстке улиц Королёва и Циолковского в Калуге 3 марта.

- Установлен собственник здания и его арендатор, изучается представленная ими документация и нормативно-правовые акты в сфере благоустройства, - говорят следователи. - Проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет определено лицо, ответственное за своевременную очистку крыши здания от наледи. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» - арест на срок до шести месяцев.

У пострадавшего мальчика сломана нога.


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Тэги: происшествие дети

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