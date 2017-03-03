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Глыба льда упала на ребёнка в Калуге

03.03.2017 15:28 29 4096 Дмитрий Ивьев

Около 14:50 в пятницу, 3 марта, глыба льда, сорвавшаяся с крыши дома №12/32 на перекрёстке улиц Королева и Циолковского, упала на школьника. В «Народных новостях» об этом написал desert.

Как рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета, двое детей 10 и 11 лет возвращались домой из школы. Лёд упал на одного из мальчиков, второй ребёнок не пострадал.

Школьника отвезли в больницу. Сейчас информация о его состоянии уточняется. Следственный комитет начал проверку, его сотрудники сейчас работают на месте ЧП.

Отметим, что в момент схода льда с крыши это место не было огорожено лентами.


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Тэги: происшествие

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