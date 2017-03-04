Появилась информация о состоянии ребёнка, на которого упала ледяная глыба

Как мы уже рассказывали, днём в пятницу, 3 марта, на перекрёстке улиц Королёва и Циолковского в Калуге глыба льда, сошедшая с крыши дома №12/32, упала на 11-летнего мальчика.
В субботу стал известен предварительный диагноз пострадавшего - перелом бедренной кости, ушибы мягких тканей лица, головы, подозрение на черепно-мозговую травму.
Следственный комитет, напомним, начал проверку по данному инциденту.
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