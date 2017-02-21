Россельхознадзор кремировал 11 кусков украинского сала

Во вторник, 21 февраля, Управление Россельзхознадзора по Калужской области опубликовало данные проверки, которую проводило в субботу, 18 числа, на ярмарке выходного дня в Людиново.
Специалисты обнаружили на одном из прилавков некачественное сало-шпик, которым торговал некий неизвестный мужчина. У него не было при себе даже паспорта, не говоря уже о документации на товар. Пришлось обращаться за помощью к полиции, которая и установила личность предпринимателя. Им оказался гражданин Украины.
На мужчину был составлен административный протокол, а 11 кусков сала шпик, весом 13,6 килограмма, признали опасными и некачественными, после чего уничтожили их в городском крематории Кировской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.
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