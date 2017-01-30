Эхо трагедии: крест и венки на могиле погибшего таксиста сожгли

Как мы уже писали, 21 января в страшной аварии в районе деревни Шумятино погиб таксист и его пассажирка. Виновник ДТП - водитель BMW X5 бросил свою иномарку и скрылся.
Погибшим таксистом оказался 46-летний многодетный отец, казак, житель Малоярославца. Его с почестями похоронили в родном городе.
Когда же в воскресенье, 29 января, его друзья – казаки - пришли на могилу погибшего, то обнаружили, что крест с фотографией и венки на ней сожжены.
- Сегодня мы пришли к нему на могилу, - пишет в соцсетях друг трагически погибшего Евгений Мотылёв. - Оказалось, что венки сожжены, вместе с крестом и его фотографией, прямо там - на могиле. Венки от родных отброшены в сторону и не тронуты, сожжены только венки от казаков. Крест сильно обуглился, от фото ничего не осталось.
Заявление в полицию написала вдова погибшего автомобилиста.
- Проводится проверка, - рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Калужской области. – Выясняются все обстоятельства произошедшего: был ли это поджог, или возгорание произошло по какой-то другой причине.
Фото ВК «Типичный Малоярославец».
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