Розыск: виновник ДТП с погибшими мог скрыться на попутках

Как мы уже писали, в субботу, 21 января, в Малоярославецком районе в результате ДТП погибли водитель такси и его пассажирка. Виновник ДТП – водитель BMW X5, бросив машину, скрылся.

- Следователи предполагают, что он мог уехать на попутках. Так как в этом месте большой транспортный поток, - рассказали kp40.ru в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

Информацию о том, что водитель BMW X5 установлен, в полиции не подтверждают. Всех, кто был свидетелем происшествия или обладает какой-либо информацией о водителе BMW, просят обращаться в полицию по телефону 02.