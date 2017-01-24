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Розыск: виновник ДТП с погибшими мог скрыться на попутках

24.01.2017 11:10 10 Елена Французова
Розыск: виновник ДТП с погибшими мог скрыться на попутках

Как мы уже писали, в субботу, 21 января, в Малоярославецком районе в результате ДТП погибли водитель такси и его пассажирка. Виновник ДТП – водитель  BMW X5, бросив машину, скрылся. 

- Следователи предполагают, что он мог уехать на попутках. Так как в этом месте большой транспортный поток, - рассказали kp40.ru в пресс-службе УМВД России по Калужской области. 

Информацию о том, что водитель BMW X5 установлен, в полиции не подтверждают. Всех, кто был свидетелем происшествия или обладает какой-либо информацией о водителе BMW, просят обращаться в полицию по телефону 02. 


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Тэги: авария дтп розыск

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