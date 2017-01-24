Розыск: виновник ДТП с погибшими мог скрыться на попутках

Как мы уже писали, в субботу, 21 января, в Малоярославецком районе в результате ДТП погибли водитель такси и его пассажирка. Виновник ДТП – водитель BMW X5, бросив машину, скрылся.
- Следователи предполагают, что он мог уехать на попутках. Так как в этом месте большой транспортный поток, - рассказали kp40.ru в пресс-службе УМВД России по Калужской области.
Информацию о том, что водитель BMW X5 установлен, в полиции не подтверждают. Всех, кто был свидетелем происшествия или обладает какой-либо информацией о водителе BMW, просят обращаться в полицию по телефону 02.
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