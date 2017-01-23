Водитель на BMW протаранил такси и скрылся - двое погибли

В субботу, 21 января, около 19:55 произошло лобовое столкновение в районе деревни Шумятино в Малоярославецком районе.

- По предварительной информации, водитель на BMW X5 выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Renault LOGAN, - рассказали в УГИБДД России по Калужской области.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, Renault LOGAN – это такси. Виновник ДТП с места скрылся.

46-летний водитель такси скончался в реанимации, а его пассажирка – 37-летняя женщина – на месте происшествия. В больницу с диагнозом ушиб передней стенки живота доставлена ещё одна пассажирка такси – 44-летняя женщина.

Виновника ДТП разыскивают.

Фото «Калуга Жесть».