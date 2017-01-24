10-летний мальчик потерял телефон и придумал историю ограбления

На днях в группе «Правобережье Калуги» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация об ограблении 10-летнего мальчика, жителя одного из домов по улице Фомушина.
- Внимание! Родители, предупредите своих детей! – пишет автор сообщения. – Сегодня ребёнок гулял на улице, разговаривал по телефону с папой. В этот момент какой-то мужчина выхватил у него телефон из рук и убежал! Ребёнок не смог дать отпор. В итоге остался без телефона.
Автор поста сообщила также, что в связи со случившимся родители ребёнка написали заявление в полицию. В областном УМВД, куда мы обратились за комментариями по этому поводу, факт обращения родителей в правоохранительные органы подтвердили. Заявление было написано вечером 21 января.
- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, - рассказали нам в пресс-службе ведомства. – В ходе беседы с мальчиком было установлено, что мобильный он потерял. Но, испугавшись, что его будут ругать, сказал родителям, что телефон у него отобрал незнакомый мужчина. Других похожих обращений от жителей улицы Фомушина в полицию не поступало.
Тем не менее стражи порядка напоминают владельцам сотовых телефонов, планшетов и прочих гаджетов о том, что не нужно афишировать их наличие, находясь в малолюдных и тёмных местах. Особенно актуальна эта рекомендация в отношении детей.
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