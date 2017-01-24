Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению Власкина

Во вторник, 24 января, стали известны результаты полицейской проверки по заявлению отца детей-попрошаек Сергея Власкина. Оно было написано 7 января, на следующий день после скандального инцидента в торговом центре на улице Кирова, когда трое охранников выпроводили из ТЦ двоих побирушек из многодетной семьи Власкиных.
Сергей Власкин считает, что работники охранной организации допустили в отношении его дочери и сына некорректное поведение, а также испортили их верхнюю одежду. Полиция провела по данному заявлению процессуальную проверку. По её результатам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Однако прокуратура областного центра данное решение отменила.
- Материал проверки направлен в УМВД России по Калуге для организации и проведения дополнительной проверки, - сообщили нам в пресс-службе ведомства.
Напомним, в семье Сергея и Веры Власкиных 12 детей. Некоторые из них промышляют попрошайничеством, принявшим в последние годы агрессивную форму. Органы опеки в курсе данной проблемы, однако решить её до сих пор не удаётся. Калужский районный суд несколько раз отказывал отделу по охране прав несовершеннолетних Калуги в удовлетворении исковых требований о лишении Веры и Сергея Власкиных родительских прав.
Как нам стало известно, началась работа по сбору материалов для следующего суда.
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