Главная > Новости > Происшествия

Отец детей-попрошаек пожаловался в полицию на охранников торгового центра

09.01.2017 16:19 72 Оксана КОЛОСОВА

Многодетная семья Власкиных оказалась в центре очередного скандала. 6 января в Интернете был опубликован видеоролик, снятый посетителем одного из калужских торговых центров. На кадрах видно, как трое охранников пытаются выдворить из помещения девочку и мальчика, но те упираются и кидаются на пол.

Позже выяснилось, что дети на видео – известные многим калужанам попрошайки из многодетной семьи Власкиных. Их нередко можно видеть в различных торговых центрах Калуги просящими деньги.

По некоторым данным, 6 января охрана выставила детей из торгового центра по просьбе посетителей и администрации. Перед этим попрошайки якобы испортили один из рекламных баннеров. В ответ на словесную просьбу покинуть торговый центр дети начали убегать от охранников и даже перевернули столик в кафе. Поэтому сотрудникам ЧОПа для выдворения попрошаек из ТРЦ пришлось прибегнуть к некоторым физическим усилиям.

Между тем мать детей, Вера Власкина, в комментариях к видеозаписи в группе «Калуга жесть» в соцсети «ВКонтакте» утверждает, что дочь и сын зашли в торговый центр, просто чтобы сходить в туалет. По словам женщины, она в это время ждала детей на улице.

Видеоролик уже стал «достоянием» многих местных и федеральных изданий. Обратили на него внимание и полицейские.  

- Увидев в соцсетях эту видеозапись, мы информировали о произошедшем соответствующие службы, в том числе Инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия мер реагирования, - прокомментировали нам в понедельник, 9 января, в пресс-службе областного УМВД. –  7 января с заявлением в полицию обратился папа этих детей.

Мужчина считает, что работники охранной организации допустили в отношении его дочери и сына некорректное поведение и порчу имущества - верхней одежды.

По данному факту проводится полицейская проверка. Она продлится 10 дней. По её результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.

- Будут опрошены все участники случившегося, - пояснили нам в полиции. – Делать поспешные выводы однозначно нельзя.

В семье Сергея и Веры Власкиных растут 12 детей, младшему из которых нет и года, старшим – по 18-20 лет. Причиной их «популярности» является занятие, которым промышляют дети, – попрошайничество. Занимаются им средние дети, которым от 6 до 15 лет. Как утверждают очевидцы, в случае отказа дать деньги малолетние попрошайки хамят посетителям кафе и даже плюют им в еду.

Около года назад семейство «прославилось» на всю страну после участия в ток-шоу «Мужское и женское» на 1-м канале. При этом сами родители уверяют, что не знают ничего о том, как «зарабатывают» их дети.

- То же самое говорили и про старших сына с дочкой, - рассказывал год назад в интервью нашему изданию Сергей Власкин. – А теперь они оба работают.

- О нас много гадостей пишут в Интернете, - говорит Вера Власкина. – Но наша семья не пьёт, не курит. Нам неважно, кто что говорит, мы больше своим детям верим. Деньги у них есть всегда – то папа даст, то я. Я считаю, всем бы такую семью, как у нас!

Органы опеки в курсе проблемы этого семейства, однако решить её до сих пор не удаётся. Калужский районный суд несколько раз отказывал Отделу по охране прав несовершеннолетних Калуги в удовлетворении исковых требований о лишении родительских прав Веры и Сергея Власкиных. Один из последних судов состоялся осенью 2016 года.

- Органы опеки работают с этой семьей давно, и я знаю, что они делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, — рассказывала два года назад в интервью Уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ольга КОПЫШЕНКОВА. – Но лишать родительских прав не за что: в доме чисто, дети накормлены. Родители не пьют и не курят.

Между тем, вскоре после инцидента в торговом центре в социальной сети «ВКонтакте» появилась группа «Власкины». Как поясняют организаторы сообщества, оно создано «с целью привлечь внимание властей и общественности к преступной деятельности семьи Власкиных и спасения их детей».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

«Шевроле» врезался в КамАЗ на новой развязке 09.01.2017 15:49

За праздники произошло 20 пожаров 09.01.2017 14:28

Два ребёнка пострадали в аварии с фурой 09.01.2017 11:59

«Пазик» снёс ограждение на улице Кирова 08.01.2017 16:21

«Приора» разбилась на Грабцевском шоссе – два человека в реанимации 04.01.2017 21:41

Комментарии читателей: 72 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 12 января, 13:00
Мастер-классы “Рождественские фантазии” (полное расписание всех ДК)
Калуга

Для детей

чт 12 января, 13:00
Мастер-классы “Рождественские фантазии” (полное расписание всех ДК)
Калуга
вс 15 января, 14:30
Живопись на снегу «Зимние фантазии»
Красная Звезда
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
сб 18 февраля, 12:00
Зимняя сказка "Морозко"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

вт 10 января, 19:00
Концерт группы Смех, презентация альбома
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 12 января, 19:00
Органный концерт. Дом музыки
Дом музыки
чт 12 января, 19:00
«Рождественский концерт»
Филармония
пт 13 января, 19:00
«Муз/Контакт 2017» Вокально-хореографический проект
Филармония

Кино

Викинг 18+
Кредо убийцы
Пассажиры
Три богатыря и Морской царь
Новости компаний

Удивительные факты о мехе нутрии

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

Популярные места для селфи в Калуге по версии МегаФона

Новости Обнинска
Блоги

Артем Летний's блог - Этот мир

Артем Летний Вчера 19:52

ЧК - Белочка

Viktorch1311 Вчера 17:51

Хорошая музыка - Жанръ

Viktorch1311 27 дек 2016 09:30

Хорошая музыка - Молодость...

drughunter 24 дек 2016 21:06