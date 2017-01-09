Отец детей-попрошаек пожаловался в полицию на охранников торгового центра

Многодетная семья Власкиных оказалась в центре очередного скандала. 6 января в Интернете был опубликован видеоролик, снятый посетителем одного из калужских торговых центров. На кадрах видно, как трое охранников пытаются выдворить из помещения девочку и мальчика, но те упираются и кидаются на пол.

Позже выяснилось, что дети на видео – известные многим калужанам попрошайки из многодетной семьи Власкиных. Их нередко можно видеть в различных торговых центрах Калуги просящими деньги.

По некоторым данным, 6 января охрана выставила детей из торгового центра по просьбе посетителей и администрации. Перед этим попрошайки якобы испортили один из рекламных баннеров. В ответ на словесную просьбу покинуть торговый центр дети начали убегать от охранников и даже перевернули столик в кафе. Поэтому сотрудникам ЧОПа для выдворения попрошаек из ТРЦ пришлось прибегнуть к некоторым физическим усилиям.

Между тем мать детей, Вера Власкина, в комментариях к видеозаписи в группе «Калуга жесть» в соцсети «ВКонтакте» утверждает, что дочь и сын зашли в торговый центр, просто чтобы сходить в туалет. По словам женщины, она в это время ждала детей на улице.

Видеоролик уже стал «достоянием» многих местных и федеральных изданий. Обратили на него внимание и полицейские.

- Увидев в соцсетях эту видеозапись, мы информировали о произошедшем соответствующие службы, в том числе Инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия мер реагирования, - прокомментировали нам в понедельник, 9 января, в пресс-службе областного УМВД. – 7 января с заявлением в полицию обратился папа этих детей.

Мужчина считает, что работники охранной организации допустили в отношении его дочери и сына некорректное поведение и порчу имущества - верхней одежды.

По данному факту проводится полицейская проверка. Она продлится 10 дней. По её результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.

- Будут опрошены все участники случившегося, - пояснили нам в полиции. – Делать поспешные выводы однозначно нельзя.

В семье Сергея и Веры Власкиных растут 12 детей, младшему из которых нет и года, старшим – по 18-20 лет. Причиной их «популярности» является занятие, которым промышляют дети, – попрошайничество. Занимаются им средние дети, которым от 6 до 15 лет. Как утверждают очевидцы, в случае отказа дать деньги малолетние попрошайки хамят посетителям кафе и даже плюют им в еду.

Около года назад семейство «прославилось» на всю страну после участия в ток-шоу «Мужское и женское» на 1-м канале. При этом сами родители уверяют, что не знают ничего о том, как «зарабатывают» их дети.

- То же самое говорили и про старших сына с дочкой, - рассказывал год назад в интервью нашему изданию Сергей Власкин. – А теперь они оба работают.

- О нас много гадостей пишут в Интернете, - говорит Вера Власкина. – Но наша семья не пьёт, не курит. Нам неважно, кто что говорит, мы больше своим детям верим. Деньги у них есть всегда – то папа даст, то я. Я считаю, всем бы такую семью, как у нас!

Органы опеки в курсе проблемы этого семейства, однако решить её до сих пор не удаётся. Калужский районный суд несколько раз отказывал Отделу по охране прав несовершеннолетних Калуги в удовлетворении исковых требований о лишении родительских прав Веры и Сергея Власкиных. Один из последних судов состоялся осенью 2016 года.

- Органы опеки работают с этой семьей давно, и я знаю, что они делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, — рассказывала два года назад в интервью Уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ольга КОПЫШЕНКОВА. – Но лишать родительских прав не за что: в доме чисто, дети накормлены. Родители не пьют и не курят.

Между тем, вскоре после инцидента в торговом центре в социальной сети «ВКонтакте» появилась группа «Власкины». Как поясняют организаторы сообщества, оно создано «с целью привлечь внимание властей и общественности к преступной деятельности семьи Власкиных и спасения их детей».