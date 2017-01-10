Охранники, выгнавшие детей из ТЦ, написали заявления об увольнении

Как мы рассказывали, 6 января в Интернете был опубликован видеоролик, снятый посетителем одного из калужских торговых центров на улице Кирова. На кадрах видно, как трое охранников пытаются выдворить из помещения девочку и мальчика, но те упираются и кидаются на пол. Буквально сразу же пользователи соцсетей узнали в детях членов семьи Власкиных. Они прославились тем, что попрошайничают.

Отец детей написал заявление в полицию. Он считает, что работники охранной организации допустили в отношении его дочери и сына некорректное поведение и порчу имущества - верхней одежды.

По данному факту полиция проводит проверку.

В охранной организации комментировать происшествие отказались.

- Идёт разбирательство по факту действий наших сотрудников, - рассказали нам в организации во вторник, 10 января. - Сейчас они написали заявления об увольнении.

Напомним, что по некоторым данным, охрана выставила детей из торгового центра по просьбе посетителей и администрации. Перед этим попрошайки якобы испортили один из рекламных баннеров. В ответ на словесную просьбу покинуть торговый центр дети начали убегать от охранников и даже перевернули столик в кафе.