В пяти калужских многоэтажках разорвало батареи

В ночь на среду, 18 января, пять калужских многоэтажек на улице Московской остались без тепла из-за разрывов в батареях. ЧП произошло в домах №№:313, 313а, 315 корп.1, 315 корп.3 и 319.
- Теплотрасса не пострадала, разрыв произошел в радиаторах отопления квартир, - сообщает ГУ МЧС по Калужской области. - Нарушения в подаче холодного и горячего водоснабжения нет. Котельная работает в штатном режиме.
Ситуацию нам прокомментировал начальник эксплуатационного района МУП «Калугатеплосеть» Виктор ПЫЛЬНОВ:
- Сейчас тепло пущено во все дома. Но часть стояков перекрыта. Сотрудники управляющей компании ведут работу по замене батарей. Причина произошедшего выясняется.
По данным МЧС, на 8:30 утра без теплоснабжения оставались 602 жителя, из них 74 ребенка.
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