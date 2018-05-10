10 тысяч калужан прошли в «Бессмертном полку»

«Бессмертный полк» 9 мая прошёл по Калуге шестой раз. В этот раз акция собрала почти 10 тысяч участников. Многие прошли от сквера Мира до площади Победы целыми семьями.
Колонна «Бессмертного полка» составила большую часть участников праздничного шествия. И с каждым годом участников акции становится всё больше и больше.
Подробнее в фотографиях Сергея Константинова.
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