10 тысяч калужан прошли в «Бессмертном полку»

10.05.2018 15:39 1255

«Бессмертный полк» 9 мая прошёл по Калуге шестой раз. В этот раз акция собрала почти 10 тысяч участников. Многие прошли от сквера Мира до площади Победы целыми семьями.

Колонна «Бессмертного полка» составила большую часть участников праздничного шествия. И с каждым годом участников акции становится всё больше и больше.

Подробнее в фотографиях Сергея Константинова.